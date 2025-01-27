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10:43, 27 января 2025Наука и техника

Blue Origin назначила дату нового полета New Shepard

Blue Origin: В новый полет корабль New Shepard отправится 28 января
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

В новый полет суборбитальный корабль New Shepard отправится 28 января. Соответствующую дату назначила компания Blue Origin, сообщает издание SpaceNews.

В рамках беспилотной миссии NS-29 на борту корабля будет находиться 29 полезных грузов.

В отличие от предыдущих полетов New Shepard, где корабль в течение нескольких минут находился в условиях микрогравитации, в ходе NS-29 после отделения от ракетного ускорителя он с помощью двигателей управления реакцией будет вращаться с частотой около 11 оборотов в минуту, что позволит в его средней части сымитировать лунную гравитацию.

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В октябре издание рассказало, что Blue Origin впервые испытала второй пилотируемый корабль New Shepard.

В июле газета Mint сообщила, что Индия и американская компания Space Exploration and Research Agency (SERA), партнером которой выступает корпорация Blue Origin из США, заключили соглашение на отправку второго индийского астронавта в космос.

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