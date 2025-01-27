Черчесов: Юридически контракт со сборной Казахстана еще не расторгнут

Российский тренер Станислав Черчесов высказался об уходе из сборной Казахстана по футболу. Его слова приводит Sportnews.kz.

Специалист опроверг заявление Федерации футбола Казахстана (ФФК) о том, что его контракт со сборной был расторгнут по обоюдному решению сторон. По словам Черчесова, с такой инициативой выступило руководство ФФК.

«Мои юристы занимаются расторжением контракта. Юридически контракт еще не расторгнут, а значит, я еще официально — тренер сборной Казахстана», — заявил Черчесов.

Об уходе специалиста из сборной КФФ объявила ранее 27 января. Уточнялось, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых не забила ни одного мяча, потерпев пять поражений и один раз сыграв вничью с общим счетом 0:15.

