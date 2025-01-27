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17:21, 27 января 2025Спорт

Черчесов высказался об уходе из сборной Казахстана

Черчесов: Юридически контракт со сборной Казахстана еще не расторгнут
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Станислав Черчесов

Станислав Черчесов. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российский тренер Станислав Черчесов высказался об уходе из сборной Казахстана по футболу. Его слова приводит Sportnews.kz.

Специалист опроверг заявление Федерации футбола Казахстана (ФФК) о том, что его контракт со сборной был расторгнут по обоюдному решению сторон. По словам Черчесова, с такой инициативой выступило руководство ФФК.

«Мои юристы занимаются расторжением контракта. Юридически контракт еще не расторгнут, а значит, я еще официально — тренер сборной Казахстана», — заявил Черчесов.

Об уходе специалиста из сборной КФФ объявила ранее 27 января. Уточнялось, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых не забила ни одного мяча, потерпев пять поражений и один раз сыграв вничью с общим счетом 0:15.

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