Российский тренер Станислав Черчесов высказался об уходе из сборной Казахстана по футболу. Его слова приводит Sportnews.kz.
Специалист опроверг заявление Федерации футбола Казахстана (ФФК) о том, что его контракт со сборной был расторгнут по обоюдному решению сторон. По словам Черчесова, с такой инициативой выступило руководство ФФК.
«Мои юристы занимаются расторжением контракта. Юридически контракт еще не расторгнут, а значит, я еще официально — тренер сборной Казахстана», — заявил Черчесов.
Об уходе специалиста из сборной КФФ объявила ранее 27 января. Уточнялось, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых не забила ни одного мяча, потерпев пять поражений и один раз сыграв вничью с общим счетом 0:15.