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11:46, 27 января 2025Спорт

Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marton Monus / dpa / Globallookpress.com

Российский специалист Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Казахстана.

Договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Черчесовым команду покидает весь тренерский штаб.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых не забила ни одного мяча, потерпев пять поражений и один раз сыграв вничью с общим счетом 0:15.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. С ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018.

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