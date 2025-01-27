Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу

Российский специалист Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Казахстана.

Договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Черчесовым команду покидает весь тренерский штаб.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых не забила ни одного мяча, потерпев пять поражений и один раз сыграв вничью с общим счетом 0:15.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. С ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018.