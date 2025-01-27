Дрейфовавший два месяца в море россиянин признался в нарушении закона

Адвокат Назаров: Пичугин, дрейфовавший 2 месяца в море, признал нарушение закона

Михаил Пичугин, который более двух месяцев дрейфовал на катамаране в Охотском море, признался в нарушении законодательства. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Андрей Назаров.

По его словам, Пичугин признает факт того, что он вышел за пределы разрешенного законодательством расстояния от берега — для данного типа маломерных судов предусмотрено не более трех километров. Юрист отметил, что его подзащитному еще не предъявляли обвинение. Следственная проверка все еще идет.

Россиянина подозревают в плохой подготовке лодки перед путешествием. Следователи считают, что он неправильно эксплуатировал двигатель судна, который практически не промывался. По их мнению, Пичугин решился выйти в море, зная о плохом состоянии мотора. Сам он отрицает свою вину. По его словам, накануне путешествия вместе с братом он сделал пробную поездку до Шантарских островов и обратно.

14 октября 2024 года рыбаки спасли с дрейфовавшей неподалеку от Камчатки лодки 45-летнего Михаила Пичугина, который провел в море более двух месяцев. В лодке также находились тела двух человек — Сергея и Ильи Пичугиных, брата и племянника Михаила, которые не смогли пережить двухмесячный дрейф.

Через несколько месяцев следователи возбудили уголовное дело в отношении единственного выжившего.