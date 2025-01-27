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14:25, 27 января 2025Россия

Кадыров обратился к Лукашенко

Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии. Свое обращение к белорусскому лидеру российский политик опубликовал в Telegram.

По словам Кадырова, он очень рад, что многолетний опыт, эффективность работы и преданность Лукашенко жителям Белоруссии получили признание граждан. «Считаю, что Александр Лукашенко единственный достойный кандидат на этот ответственный пост, обладающий необходимыми качествами для обеспечения стабильности и процветания страны», — написал глава Чечни.

Он подчеркнул, что благодаря Лукашенко отношения республики с Россией с каждым годом становятся крепче, приобретая более стратегический характер.

Кроме того, Кадыров напомнил, что Европарламент призывал не признавать выборы в Белоруссии еще до их проведения. «Когда структуры, далекие от реальных интересов белорусского народа, пытаются диктовать свои условия и ставят под сомнение выбор миллионов граждан, это лишь подтверждает, что Беларусь идет правильным путем — путем независимости, суверенитета и стабильности», — считает чеченский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин также поздравил Лукашенко с победой во время телефонного разговора. Кроме того, главы государств обсудили международные вопросы и график предстоящих контактов.

27 января Центризбирком Белоруссии сообщил, что действующий президент одержал победу на выборах, набрав более пяти миллионов голосов, что составило 86,82 процента от общего числа посетивших участки избирателей.

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