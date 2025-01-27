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15:51, 27 января 2025Спорт

Критиковавший СВО российский хоккеист захотел сыграть за сборную

Критиковавший СВО хоккеист Задоров заявил о желании сыграть за сборную России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bob DeChiara / Imagn Images / Reuters

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинс» Никита Задоров захотел сыграть за сборную России. Его слова приводит RG.

Задоров заявил о стопроцентном желании сыграть за Россию, но отметил, что не контролирует эту ситуацию. Он напомнил, что сначала должны быть сняты ограничения с российских команд, затем НХЛ должна отпустить игроков на Олимпиаду.

«Потом меня должны взять — я должен хорошо играть, чтобы туда попасть. Далее — попаду ли я туда из-за своих высказываний? Все ждут, что в ближайшее время что-то может поменяться. Поживем — увидим», — добавил спортсмен.

Ранее Задоров раскритиковал проведение СВО на Украине. После этого он усомнился в том, что сможет вернуться на родину.

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