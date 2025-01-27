На вооружении ВСУ заметили мини-«Град» на шасси «Хамви»

На вооружении ВСУ заметили самодельную РСЗО на шасси «Хамви»

Самодельную реактивную систему залпового огня (РСЗО) на шасси армейского внедорожника Humvee («Хамви») заметили в подразделении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

В сообщении обратили внимание на фотографии мини-«Града», который используют в районе Дзержинска (украинское название — Торецк). В основе установки — шасси двухместного пикапа M1152A1 HMMWV. В кузове установили пакет из шести направляющих для стрельбы снарядами калибра 122 миллиметра от РСЗО «Град». Для компенсации раскачивания машину оснастили опорами.

В октябре 2024 года на Украине заметили подобную установку на шасси пикапа Dodge Ram 1500. Машину также оснастили направляющими от «Града».

В сентябре стало известно, что российские военные в зоне СВО создали легкую РСЗО на шасси УАЗ «Патриот». Установка получила вращающийся блок для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами.