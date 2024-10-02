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11:03, 2 октября 2024Наука и техника

На Украине заметили советский «Град» на шасси Dodge

На Украине заметили РСЗО с направляющими «Града» на шасси Dodge Ram

Фото: Минобороны Украины

Самодельную реактивную систему залпового огня (РСЗО) на шасси американского пикапа Dodge Ram 1500 заметили на Украине. На фотографию машины обратило внимание издание Army Recognition.

На снимке виден пикап с демонтированным грузовым отсеком, который заменили артиллерийской установкой. Самодельная РСЗО получила шесть направляющих от «Града» для запуска неуправляемых реактивных снарядов калибра 122 миллиметра.

Изначально в советской РСЗО «Град» использовалось шасси трехосного грузовика «Урал». Машина несет 40 направляющих. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляет 40 километров.

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5 октября 2023

В сентябре в зоне спецоперации заметили российскую РСЗО на шасси УАЗ «Патриот». Бойцы оснастили машину направляющими для ракет калибра 80 миллиметров.

В августе командир РСЗО «Торнадо-Г», которая стала развитием «Града», сообщил, что расчет новой системы может управлять стрельбой из кабины. РСЗО оснащена современной системой управления огнем.

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      Даниил Иринин
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