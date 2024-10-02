На Украине заметили советский «Град» на шасси Dodge

На Украине заметили РСЗО с направляющими «Града» на шасси Dodge Ram

Самодельную реактивную систему залпового огня (РСЗО) на шасси американского пикапа Dodge Ram 1500 заметили на Украине. На фотографию машины обратило внимание издание Army Recognition.

На снимке виден пикап с демонтированным грузовым отсеком, который заменили артиллерийской установкой. Самодельная РСЗО получила шесть направляющих от «Града» для запуска неуправляемых реактивных снарядов калибра 122 миллиметра.

Изначально в советской РСЗО «Град» использовалось шасси трехосного грузовика «Урал». Машина несет 40 направляющих. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляет 40 километров.

В сентябре в зоне спецоперации заметили российскую РСЗО на шасси УАЗ «Патриот». Бойцы оснастили машину направляющими для ракет калибра 80 миллиметров.

В августе командир РСЗО «Торнадо-Г», которая стала развитием «Града», сообщил, что расчет новой системы может управлять стрельбой из кабины. РСЗО оснащена современной системой управления огнем.