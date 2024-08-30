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19:30, 30 августа 2024Наука и техника

Названы преимущества российского «Торнадо»

«Известия»: компьютер РСЗО «Торнадо-Г» позволяет управлять стрельбой из кабины

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г», которые стали развитием систем «Град», могут управлять стрельбой из кабины. Преимущества машины назвал командир РСЗО с позывным Кощей в беседе с «Известиями».

«Эта система модернизированная. Ее предшественником была установка "Град". Усовершенствования коснулись боеприпасов, средств связи и управления. В результате разработчикам удалось значительно увеличить дальность стрельбы, точность и огневую мощь», — сказал командир.

Также он подчеркнул, что «Торнадо» отличается от «Града» наличием компьютера и современной системы управления огнем, позволяющей наводить пакет с направляющими без выхода из кабины. По словам Кощея, новое оборудование позволило ускорить все процессы боевой работы. Машина использует снаряды с дистанционным подрывом, позволяющие поражать цели на дальности 40 километров.

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В июле командир реактивной батареи с позывным Урал сообщил, что расчеты РСЗО «Торнадо-Г» с частотой до 20 раз в день меняют позицию ведения огня в зоне специальной военной операции. В целях оперативности удары наносят, когда РСЗО находится на асфальтированной дороге.

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      Даниил Иринин
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