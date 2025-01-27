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13:08, 27 января 2025Интернет и СМИ

На Западе раскритиковали антироссийское решение Польши

Журналист Боуз назвал отвратительным отказ Польши пригласить Россию в Освенцим
Асель Минбаева
Асель Минбаева
Чей Боуз

Чей Боуз. Фото: Web Summit / Wikimedia

Западный журналист Чей Боуз раскритиковал отказ Варшавы от приглашения России на торжества в честь 80-летия освобождения концлагеря в Освенциме. В своем акаунте на платформе X он назвал отвратительным антироссийское решении Польши.

«Совершенно отвратительно и немыслимо, что Россию "не допустили" к участию в памятных мероприятиях в Освенциме. Это отражает мерзкое искажение реальности, которое снова поставило Европу на грань войны. Примечательно», — заявил Боуз.

Ранее отказом пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима возмутился президент Сербии Александр Вучич. По его словам, вместо русских на мероприятие пригласят «тех, кто создал» этот концлагерь.

26 января стало известно, что российские дипломаты не поедут в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

27 января 1945 года Красная армия освободила Аушвиц-Биркенау. В период с 1941 по 1945 год там лишили жизни около 1,4 миллиона человек, из которых примерно 1,1 миллиона были евреями.

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