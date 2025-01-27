Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:16, 27 января 2025Забота о себе

Названы две причины отказаться от привычки долго сидеть в туалете с телефоном

Терапевт Хан: Привычка долго сидеть в туалете с телефоном грозит геморроем
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Butsaya / Shutterstock / Fotodom  

Терапевт Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Амир Хан рассказал, почему долго сидеть в туалете с телефоном не самая лучшая идея. Две причины отказаться от этой привычки он назвал в новом видео в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), пишет издание Hull Live.

Хан объяснил, что из-за привычки долго сидеть с телефоном в руках на унитазе человек проводит в туалете больше времени, а это, в свою очередь, грозит развитием геморроя.

Также, по словам терапевта, если смывать унитаз с поднятой крышкой, частицы фекалий разлетаются в разные стороны, и велика вероятность, что они окажутся и на телефоне. Хан подчеркнул, что давно доказано наукой — смартфоны могут быть грязнее сидений унитазов.

Материалы по теме:
Миллионы людей по всему миру заразились супергонореей. От нее нет лекарства, поэтому она может привести к новой пандемии
Миллионы людей по всему миру заразились супергонореей.От нее нет лекарства, поэтому она может привести к новой пандемии
13 апреля 2024
В Японии быстро распространяется смертельная болезнь, разъедающая тело человека. Опасна ли она для россиян?
В Японии быстро распространяется смертельная болезнь, разъедающая тело человека.Опасна ли она для россиян?
23 мая 2024

Ранее Хан призвал регулярно есть груши, чтобы снизить риск развития сахарного диабета и рака. По его словам, в этих фруктах содержатся соединения, которые уменьшают воспаление.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Белоруссии избрали президента. Лукашенко победил с двадцатикратным перевесом

      Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о нападениях банды подростков

      В ЛНР сообщили о ликвидации 7,2 тысячи бойцов ВСУ за неделю

      Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы

      Одержимый вечной молодостью миллиардер посоревновался с сыном числом ночных эрекций

      В США рассказали о малоизвестной модификации F-16

      Украинский перебежчик рассказал о колючей проволоке на военной базе в Британии

      В США предупредили о катастрофических последствиях заморозки конфликта на Украине

      Глава Росмолодежи отреагировал на призыв запретить российский хит «Сигма-бой» в Европе

      Названы две причины отказаться от привычки долго сидеть в туалете с телефоном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше