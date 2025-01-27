Названы две причины отказаться от привычки долго сидеть в туалете с телефоном

Терапевт Хан: Привычка долго сидеть в туалете с телефоном грозит геморроем

Терапевт Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Амир Хан рассказал, почему долго сидеть в туалете с телефоном не самая лучшая идея. Две причины отказаться от этой привычки он назвал в новом видео в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), пишет издание Hull Live.

Хан объяснил, что из-за привычки долго сидеть с телефоном в руках на унитазе человек проводит в туалете больше времени, а это, в свою очередь, грозит развитием геморроя.

Также, по словам терапевта, если смывать унитаз с поднятой крышкой, частицы фекалий разлетаются в разные стороны, и велика вероятность, что они окажутся и на телефоне. Хан подчеркнул, что давно доказано наукой — смартфоны могут быть грязнее сидений унитазов.

Ранее Хан призвал регулярно есть груши, чтобы снизить риск развития сахарного диабета и рака. По его словам, в этих фруктах содержатся соединения, которые уменьшают воспаление.