Постояльцу отеля в Таиланде доставили в номер шесть килограммов героина

The Phuket News: Туристу доставили мешки с героином в номер отеля на Пхукете

Турист из Южной Кореи обнаружил больше шести килограммов героина в номере отеля на курорте Пхукет в Таиланде. Подробности сообщает The Phuket News.

65-летний Пак Сукхи рассказал, что больше двух лет общался с неким британцем в социальных сетях. Знакомый организовал корейцу перелет в Таиланд и забронировал проживание. При этом мужчина поручил туристу забрать чемодан, который неизвестный человек доставил ему в номер.

Постоялец заметил, что багаж был уж слишком тяжелым, и заподозрил неладное. В итоге он нашел два мешка с белым порошком общей массой 6,8 килограмма. Мужчина сразу обратился в корейское посольство и полицию.

Экспертиза показала, что запрещенным веществом оказался героин. Правоохранители начали расследование.

Ранее пару британских туристов нашли без признаков жизни в отеле Таиланда. Выяснилось, что они употребили опасную смесь наркотиков.