Туристы употребили опасную смесь наркотиков и были найдены бездыханными в отеле Таиланда

Британские туристы употребили наркотики в Таиланде и были найдены бездыханными

Пара британских туристов употребила на отдыхе в Таиланде наркотики и была найдена бездыханной в номере отеля. Об этом пишет портал LBC.

Уточняется, что трагедия произошла еще 15 марта, но известно о ней стало только сейчас. По данным издания, 36-летняя Ребекка Тернер и ее молодой человек Сэм поселились в гостинице в Бангкоке. В один из дней отпуска они решили употребить наркотик, подумав, что это кокаин, но на самом деле это была опасная для жизни смесь других запрещенных веществ. Спасти иностранцев не удалось.

Как сообщает источник, туристы должны были вернуться в Великобританию через несколько недель. Перед поездкой в Таиланд Ребекка была на свадьбе друга в Лаосе.

В ноябре шесть туристов из разных стран выпили испорченные алкогольные напитки во время отдыха в Лаосе и не выжили. Все они покупали спиртное, содержавшее метанол, в Ванг Вьенге.

