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20:02, 18 декабря 2024Путешествия

Туристы употребили опасную смесь наркотиков и были найдены бездыханными в отеле Таиланда

Британские туристы употребили наркотики в Таиланде и были найдены бездыханными
Алина Черненко

Фото: Chatkla Samnaingjam / AP

Пара британских туристов употребила на отдыхе в Таиланде наркотики и была найдена бездыханной в номере отеля. Об этом пишет портал LBC.

Уточняется, что трагедия произошла еще 15 марта, но известно о ней стало только сейчас. По данным издания, 36-летняя Ребекка Тернер и ее молодой человек Сэм поселились в гостинице в Бангкоке. В один из дней отпуска они решили употребить наркотик, подумав, что это кокаин, но на самом деле это была опасная для жизни смесь других запрещенных веществ. Спасти иностранцев не удалось.

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Как сообщает источник, туристы должны были вернуться в Великобританию через несколько недель. Перед поездкой в Таиланд Ребекка была на свадьбе друга в Лаосе.

В ноябре шесть туристов из разных стран выпили испорченные алкогольные напитки во время отдыха в Лаосе и не выжили. Все они покупали спиртное, содержавшее метанол, в Ванг Вьенге.

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