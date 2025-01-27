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18:01, 27 января 2025Спорт

Претендентом на пост главы Федерации фигурного катания России стал единственный кандидат

Антон Сихарулидзе стал единственным кандидатом на пост главы ФФККР
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе стал единственным кандидатом на пост главы организации. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина рассказала, что 26 января завершился прием протоколов выдвижения кандидатов на пост президента ФФККР от региональных федераций. Она отметила, что других претендентов на пост, кроме Сихарулидзе, нет.

Внеочередные выборы главы ФФККР состоятся 11 февраля. Сихарулидзе является исполняющим обязанности главы организации с апреля 2023 года.

Сихарулидзе выступал в парном катании. Он является олимпийским чемпионом и вице-чемпионом, а также двукратным победителем мировых первенств.

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