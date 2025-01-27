Претендентом на пост главы Федерации фигурного катания России стал единственный кандидат

Антон Сихарулидзе стал единственным кандидатом на пост главы ФФККР

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе стал единственным кандидатом на пост главы организации. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина рассказала, что 26 января завершился прием протоколов выдвижения кандидатов на пост президента ФФККР от региональных федераций. Она отметила, что других претендентов на пост, кроме Сихарулидзе, нет.

Внеочередные выборы главы ФФККР состоятся 11 февраля. Сихарулидзе является исполняющим обязанности главы организации с апреля 2023 года.

Сихарулидзе выступал в парном катании. Он является олимпийским чемпионом и вице-чемпионом, а также двукратным победителем мировых первенств.