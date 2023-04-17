В ФФККР сменился исполняющий обязанности президента

Исполняющим обязанности президента ФФККР назначен Антон Сихарулидзе

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сменился исполняющий обязанности президента. Об этом сообщается на сайте организации.

Исполком федерации утвердил на этом посту олимпийского чемпиона в парном катании Антона Сихарулидзе. Генеральный директор ФФККР Александр Коган, который исполнял полномочия главы организации с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя эти обязанности.

По уставу ФФФКР, постоянный президент будет выбран на очередной конференции организации, которая состоится в 2026 году. «Мне это интересно, я готов включиться. До 2026 года есть время набраться опыта, вникнуть во все вопросы», — заявил Сихарулидзе.

17 ноября прошлого года стало известно о смерти президента ФФККР Александра Горшкова. Он возглавлял организацию с июня 2010 года.