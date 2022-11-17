Стала известна причина смерти президента ФФККР

Вице-президент ФФККР Лакерник заявил, что у Александра Горшкова не выдержало сердце

Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Лакерник назвал причину смерти президента организации Александра Горшкова. Его слова приводит Sport24.

«Александр Горшков был человек, серьезно относящийся ко всему, что он делал, и близко принимавший все это к сердцу. Сердце и не выдержало. Насколько мне известно, причина смерти — в состоянии здоровья», — заявил Лакерник. «Известия» сообщают, что специалист умер после острого инфаркта миокарда.

О смерти Горшкова стало известно 17 ноября. Он возглавлял ФФККР с июня 2010 года. С 1998-го по 2010-й специалист был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев.

Горшков вместе с Людмилой Пахомовой выиграл золотую медаль на Играх-1976 в Инсбруке, став первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду. Также пара шесть раз становилась чемпионами мира и Европы.