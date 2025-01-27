«Президент с бензопилой» добился повышения кредитного рейтинга Аргентины

Агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Аргентины впервые за пять лет

Международное рейтинговое агентство Moody's впервые за пять лет повысило кредитный рейтинг Аргентины с «Ca» до «Caa3», улучшив прогноз со «стабильного» до «позитивного». Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующее решение агентство приняло спустя чуть больше года после прихода к власти в стране Хавьера Милея, которого называют «президентом с бензопилой» (этот предмет в ходе предвыборной кампании в 2023-м символизировал обещание урезать госрасходы и справиться с инфляцией).

Свои достижения на посту глава государства он ранее описал словами «мы прошли испытание огнем» и «мы выходим из пустыни». По мнению Милея, «будущее будет все лучше и лучше», а в Аргентине «наступают счастливые времена».

Обосновывая принятые решения, в Moody's указали на снижение риска дефолта за счет того, что «фундаментальные кредитные показатели Аргентины улучшились за последний год в результате эффективных, мощных изменений политики, позволивших стабилизировать макроэкономическую конъюнктуру».

Согласно подсчетам агентства, госдолг южноамериканской страны в прошлом году снизился почти вдвое — со 156 до 77 процентов ВВП. При этом сам объем аргентинской экономики сократился в 2024-м на 3,5 процента, а месячная инфляция замедлилась в ноябре до 2,4 процента и прогнозируется в 2025 году на уровне 40 процентов.

Вступая в должность в конце позапрошлого года, Милей предупреждал, что в краткосрочной перспективе ситуация будет ухудшаться, а положительные результаты все увидят позднее. Годовая инфляция на тот момент закрепилась в трехзначной зоне и продолжала стремительно расти.

Девальвация песо и прочие предпринятые его правительством «шоковые» шаги в экономике, в частности, привели к тому, что по итогам 100 дней, проведенных у власти президентом-либертарианцем, нищета в стране выросла практически вдвое — с 9,6 до 17,5 процента.