Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:01, 27 января 2025Экономика

«Президент с бензопилой» добился повышения кредитного рейтинга Аргентины

Агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Аргентины впервые за пять лет
Дмитрий Воронин

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Международное рейтинговое агентство Moody's впервые за пять лет повысило кредитный рейтинг Аргентины с «Ca» до «Caa3», улучшив прогноз со «стабильного» до «позитивного». Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующее решение агентство приняло спустя чуть больше года после прихода к власти в стране Хавьера Милея, которого называют «президентом с бензопилой» (этот предмет в ходе предвыборной кампании в 2023-м символизировал обещание урезать госрасходы и справиться с инфляцией).

Свои достижения на посту глава государства он ранее описал словами «мы прошли испытание огнем» и «мы выходим из пустыни». По мнению Милея, «будущее будет все лучше и лучше», а в Аргентине «наступают счастливые времена».

Обосновывая принятые решения, в Moody's указали на снижение риска дефолта за счет того, что «фундаментальные кредитные показатели Аргентины улучшились за последний год в результате эффективных, мощных изменений политики, позволивших стабилизировать макроэкономическую конъюнктуру».

Согласно подсчетам агентства, госдолг южноамериканской страны в прошлом году снизился почти вдвое — со 156 до 77 процентов ВВП. При этом сам объем аргентинской экономики сократился в 2024-м на 3,5 процента, а месячная инфляция замедлилась в ноябре до 2,4 процента и прогнозируется в 2025 году на уровне 40 процентов.

Вступая в должность в конце позапрошлого года, Милей предупреждал, что в краткосрочной перспективе ситуация будет ухудшаться, а положительные результаты все увидят позднее. Годовая инфляция на тот момент закрепилась в трехзначной зоне и продолжала стремительно расти.

Девальвация песо и прочие предпринятые его правительством «шоковые» шаги в экономике, в частности, привели к тому, что по итогам 100 дней, проведенных у власти президентом-либертарианцем, нищета в стране выросла практически вдвое — с 9,6 до 17,5 процента.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ни о каких расчетах сегодня говорить нельзя». Хинштейн отчитал курского министра за озвученный ущерб от действий ВСУ

      Раскрыты новые подробности о ходе боев в Курской области

      На Западе раскритиковали антироссийское решение Польши

      Бойцы ВСУ сдались в российский плен в Курской области

      Россия вернула контроль над еще одним населенным пунктом в Курской области

      Стала известна судьба попавших в серьезное ДТП на Шри-Ланке россиян

      Еврокомиссия продолжит переговоры с Украиной о поставках газа в Европу

      «Президент с бензопилой» добился повышения кредитного рейтинга Аргентины

      В России прокомментировали слова Буданова об угрозе существованию Украины

      Глава региона России сообщил об атаке со стороны Украины и показал последствия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше