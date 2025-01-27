Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:03, 27 января 2025Экономика

Россиянам назвали способы предупредить появление конденсата в квартире

Эксперт Васильев: Предупредить появление конденсата можно с помощью утеплителя
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Предупредить появление конденсата удастся с помощью установки утеплителя и двойных стеклопакетов. Советы россиянам на этот счет дал генеральный директор компании «Главснаб» эксперт по строительным материалам Федор Васильев в разговоре с News.ru.

Специалист объяснил, что конденсат возникает при соприкосновении водяных паров с поверхностями, температура которых ниже комнатной. Чтобы избежать этого, следует устранить точки росы и мостики холода за счет качественного утепления и установки современных стеклопакетов. Эксперт уточнил, что мостики холода — это участки, где температура опускается до уровня, способствующего образованию конденсата. Обычно такие зоны находятся в углах, балконных плитах, несущих стенах и местах с Т-образными соединениями.

«Чтобы убрать мостики холода, необходимо дополнительное внутреннее либо внешнее утепление. Точка росы должна находиться как можно ближе к внешней части стены, поэтому рекомендуется утеплять дом снаружи. Подойдет пенополистирол, пенополиуретан, эковата и другие материалы. Для внутреннего утепления нужно использовать только паропроницаемый утеплитель, так как при таком расположении стена может недостаточно прогреваться, что приведет к образованию влаги между утеплителем и стеной», — поделился информацией эксперт. Для утепления Васильев порекомендовал использовать такие материалы, как эковата или минеральная вата толщиной 50 миллиметров. Поверх утеплителя обязательно нужно укладывать герметичную пароизоляционную мембрану.

Материалы по теме:
Россиянам объяснили появление желтых пятен на стенах
Россиянам объяснили появление желтых пятен на стенах
13 января 2025
Россиянам рассказали о миллионных тратах на ремонт
Россиянам рассказали о миллионных тратах на ремонт
23 января 2025

Кроме того, специалист указал на важность хорошей вентиляции помещений. По его словам, система вентиляции помогает удалять излишнюю влагу, создавая здоровый микроклимат. «Межкомнатные двери должны иметь зазоры, чтобы воздух свободно циркулировал. Также рекомендуется использовать дышащие материалы для отделки, такие как обои и краска. А вот натяжные ПВХ-потолки в частном доме лучше не применять, так как они препятствуют воздухообмену между комнатами и чердаком», — подчеркнул он.

Ранее Васильев назвал зиму самым выгодным временем для покупки и установки кондиционера. Между тем из-за трудностей с установкой устройства в холода он призвал отложить монтаж до весны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мошенники с Украины придумали новую схему обмана россиян. Как она работает?

      Бербок заявила о готовности ЕС взять ответственность за свою защиту

      Хозяйкам назвали способ избавиться от запаха канализации из раковины

      На Украине сотрудники ТЦК поймали священника в рясе и отправили в воинскую часть

      «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» снялась в бикини

      Международные наблюдатели оценили избирательный процесс в Белоруссии

      Россиянам назвали способы предупредить появление конденсата в квартире

      На Украине заявили о волне задержаний мэров по всей стране

      Посол России назвал цель поездки премьера Британии в Киев

      «Спартак» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше