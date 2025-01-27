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16:30, 27 января 2025Из жизни

Собака принесла своего больного щенка ветеринарам

В Турции собака принесла умирающего щенка в ветеринарную клинику
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: PEOPLE

В Турции уличная собака принесла к дверям ветеринарной клиники больного щенка. Об этом сообщает People.

В середине января в одном из районов Стамбула камера перед ветеринарной клиникой зафиксировала, как под дождем по улице бредет бездомная собака с щенком в зубах. Дойдя до дверей клиники, она остановилась и уронила щенка на порог. Медбрат Эмир, который заметил собаку у входа, тут же выбежал и взял щенка на руки. Сначала ему показалось, что он не дышит. Однако он и ветеринар Доган все равно осмотрели умирающего щенка и при помощи стетоскопа услышали очень слабое сердцебиение.

Они позволили собаке, которой дали кличку Мама, наблюдать за процессом реанимации щенка. Врач сделал ему укол адреналина, а затем стал согревать его при помощи фена для волос. Через некоторое время щенок очнулся. При этом оказалось, что в тот же день кто-то из местных жителей принес в клинику другого щенка из того же помета. Как выяснилось, из шестерых щенков Мамы только эти два остались живы.

Сейчас Мама и щенки остаются в клинике. Все трое чувствуют себя удовлетворительно, щенки самостоятельно сосут молоко. Нельзя с уверенностью сказать, что опасность миновала, но Доган считает, что они крепнут с каждым днем.

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