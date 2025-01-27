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00:32, 27 января 2025Спорт

Тарасова назвала лучшего фигуриста мира

Тарасова назвала американца с русскими корнями Малинина лучшим фигуристом мира
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Travis Heying / AP

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала лучшего фигуриста мира. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова сделала выбор в пользу американца с русскими корнями Ильи Малинина, который выступает в мужском одиночном катании. «Он пошел на самые сложные элементы. Сейчас он находится в лидерах среди мужчин во всем мире. Конечно, без природного таланта и способностей никакая работа не даст таких результатов», — отметила она.

20-летний Малинин — чемпион мира, двукратный победитель финала Гран-при и чемпионата США. В 2022 году он первым в истории чисто исполнил четверной аксель и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять сборную Узбекистана, с 1998 года проживают в США.

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