Турист попытался спасти внуков от слона в Африке и был затоптан

Слон затоптал туриста в национальном парке Крюгера в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщил портал Times Live.
Жертвой дикого животного стал 59-летний Шаик Адам Шабир Аммед. По словам очевидцев, мужчина попытался спасти двоих внуков.
Материалы по теме:
«Когда дети были рядом с мостом через реку Крокодил, Аммед увидел слона рядом с ними. Он бросился спасать их, и зверь напал на него», — рассказал свидетель.
Спасти путешественника не удалось. Местная полиция начала расследование.
Ранее россиянка подверглась нападению обезьяны на курорте Хайнань в Китае. Впоследствии ей пришлось сделать шесть уколов от бешенства.