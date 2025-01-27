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14:04, 27 января 2025Путешествия

Турист попытался спасти внуков от слона в Африке и был затоптан

Times Live: Слон затоптал туриста в национальном парке в ЮАР
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Carcharadon / Shutterstock / Fotodom

Слон затоптал туриста в национальном парке Крюгера в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщил портал Times Live.

Жертвой дикого животного стал 59-летний Шаик Адам Шабир Аммед. По словам очевидцев, мужчина попытался спасти двоих внуков.

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«Когда дети были рядом с мостом через реку Крокодил, Аммед увидел слона рядом с ними. Он бросился спасать их, и зверь напал на него», — рассказал свидетель.

Спасти путешественника не удалось. Местная полиция начала расследование.

Ранее россиянка подверглась нападению обезьяны на курорте Хайнань в Китае. Впоследствии ей пришлось сделать шесть уколов от бешенства.

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