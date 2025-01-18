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17:52, 18 января 2025Путешествия

Искусанная обезьяной в Китае россиянка раскрыла подробности нападения

«Лента.ру»: искусанная обезьяной в Китае россиянка заявила о жутком страхе
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom

Россиянка, искусанная обезьяной на острове Хайнань в Китае, раскрыла подробности нападения животного. В разговоре с «Лентой.ру» жительница Зеленограда, пожелавшая остаться анонимной, сообщила, что сильно испугалась. Она отметила, что ей повезло, так как поблизости был медицинский пункт.

«Конечно, испугалась. Хорошо, что в Азию ездим часто, поэтому алгоритм действий был понятен. Побежали резко в медицинский пункт. Здесь важна скорость реакции, ибо важно руку прям промыть с мылом оперативно. Страшно психологически, так как нам всем с детства говорят, что после укуса ждет тебя 40 уколов в живот от бешенства. Слава богу, что медицина не стоит на месте и сейчас ставят всего 6 прививок вместо 40», — рассказала россиянка.

Страх был жуткий. Особенно от того, что на второй день рука опухла. Боялась заражения и других страшилок. Врачи ГКБ имени Кончаловского осмотрели меня сразу с самолета, назначили антибиотики и обработали руку. Я искренне благодарна врачам нашей больницы. На следующий день уже опухоль и покраснения спали

пострадавшая

Также девушка поделилась, что ей запретили алкоголь на полгода и рекомендовали на ближайшие три месяца ограничить активные спортивные тренировки.

Ранее стало известно, что московские врачи помогли жительнице Зеленограда, искусанной дикой обезьяной на отдыхе в Китае.

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