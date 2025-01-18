Московские врачи помогли искусанной обезьяной в Китае россиянке

Московские врачи помогли жительнице Зеленограда, искусанной обезьяной в Китае

Московские врачи помогли жительнице Зеленограда, искусанной дикой обезьяной на отдыхе в Китае. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Сообщается, что россиянка подверглась нападению животного, когда поехала на экскурсию в провинцию Хайнань. Сразу же после инцидента девушка обратилась в местный травмпункт. Там ей обработали укусы и дали направление на вакцинацию против бешенства в госпитале.

Однако несмотря на оказанную помощь на обратном пути в Россию рука девушки снова распухла и покраснела. Из-за этого ей пришлось из аэропорта ехать не домой, а в клинику. Врачи столичной больницы им. М. П. Кончаловского оказали пациентке первую помощь, назначили курс антибиотиков и перевязок, а также сделали вторую прививку против бешенства.

По словам врачей, лечение проходит успешно: отек руки спал, раны начали затягиваться. Сейчас девушка продолжает курс приема антибиотиков и уже самостоятельно обрабатывает места укусов и царапины зеленкой. Также россиянке предстоит сделать еще четыре укола против бешенства. Кроме того, на полгода ей придется отказаться от алкоголя и на три месяца — от активных видов спорта.

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