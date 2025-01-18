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13:58, 18 января 2025Забота о себе

Московские врачи помогли искусанной обезьяной в Китае россиянке

Московские врачи помогли жительнице Зеленограда, искусанной обезьяной в Китае
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Московские врачи помогли жительнице Зеленограда, искусанной дикой обезьяной на отдыхе в Китае. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Сообщается, что россиянка подверглась нападению животного, когда поехала на экскурсию в провинцию Хайнань. Сразу же после инцидента девушка обратилась в местный травмпункт. Там ей обработали укусы и дали направление на вакцинацию против бешенства в госпитале.

Однако несмотря на оказанную помощь на обратном пути в Россию рука девушки снова распухла и покраснела. Из-за этого ей пришлось из аэропорта ехать не домой, а в клинику. Врачи столичной больницы им. М. П. Кончаловского оказали пациентке первую помощь, назначили курс антибиотиков и перевязок, а также сделали вторую прививку против бешенства.

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По словам врачей, лечение проходит успешно: отек руки спал, раны начали затягиваться. Сейчас девушка продолжает курс приема антибиотиков и уже самостоятельно обрабатывает места укусов и царапины зеленкой. Также россиянке предстоит сделать еще четыре укола против бешенства. Кроме того, на полгода ей придется отказаться от алкоголя и на три месяца — от активных видов спорта.

Ранее сообщалось, что в Японии дикая макака напала на совершавшего пробежку мужчину и гналась за ним полкилометра. Бегун признался, что от неожиданности очень испугался, но смог быстро стряхнуть животное с ноги. Однако макака бросилась за ним в погоню.

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