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13:05, 17 января 2025Из жизни

Обезьяна напала на бегуна и гналась за ним полкилометра

SoraNews24: В Японии макака набросилась на бегуна и схватила его за ногу
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Moritz Wolf / imagebroker.com / Globallookpress.com

В Японии дикая макака напала на совершавшего пробежку мужчину и гналась за ним полкилометра. Об этом сообщает SoraNews24.

Днем 9 января 30-летний житель города Токусима одноименной провинции занимался бегом рядом с лесом. В какой-то момент из чащи выскочила обезьяна и схватила его за ногу. Бегун признался, что от неожиданности очень испугался, но смог быстро стряхнуть животное с ноги.

Однако макака бросилась за ним в погоню. Японец рассказал, что животное бежало за ним около 500 метров, а потом скрылось в лесу. За четыре дня до этого происшествия в том же районе города макака атаковала другого мужчину и укусила его за ногу.

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Полиция призвала местных жителей быть осторожными. Отмечается, что ситуация в Токусиме очень необычна, так как дикие макаки в Японии обычно не нападают на людей, хотя живут в непосредственной близости от человека.

Ранее сообщалось, что в Индии макаки захватили деревню и стали нападать на местных жителей. Люди заявили, что боятся выходить на улицу из-за агрессивных обезьян, а власти ничего не предпринимают.

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