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19:47, 27 января 2025Наука и техника

В Иране испытали аналог немецкой Skynex

Army Recognition: Иран испытал новую антидроновую систему на шасси КамАЗ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vahid Alaee / Defence Ministry / Reuters

Иран испытал новую систему противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности на шасси КамАЗ в ходе учений. Об этом сообщает Army Recognition.

Установка на шасси трехосного грузовика КамАЗ представляет собой модуль с автоматической пушкой, установленный на грузовой платформе. В публикации допустили, что антидроновая система получила орудие калибра 57 миллиметров.

Как пишет издание, иранский комплекс создан по образцу системы Rheinmetall Skynex, которую представили в 2021 году. В основе аналога немецкой установки лежит автоматическая пушка Oerlikon Mk3 калибра 35 миллиметров, которая может вести огонь снарядами с воздушным подрывом. Для поиска и сопровождения целей используется активный радар X-диапазона.

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В октябре 2024 года в США представили антидроновый комплекс Counter-Unmanned Aircraft System Directed Energy (C-UAS DE) на шасси бронетранспортера Stryker. Машину оснастили управляемыми ракетами, лазером и пушкой калибра 30 миллиметров.

В сентябре применение комплекса Skynex, который Германия передала Киеву, показали на видео. На записи продемонстрировали модуль на буксируемой платформе, который вел огонь по неназванным целям.

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