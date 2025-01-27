В МИД России рассказали о возможных контактах Путина и Трампа

Замглавы МИД России Рябков: Телефонный разговор Путина и Трампа не запланирован

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа не запланирован. Никаких договоренностей на этот счет нет. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По словам дипломата, контакты Москвы с новой администрацией в Вашингтоне пока не начались. При этом он отметил, что Россия остается открытой для диалога с США.

Рябков обратил внимание, что российская сторона не предпринимала никаких инициативных шагов, чтобы установить контакты с США.

Ранее Рябков заявил, что Россия ведет внутреннюю подготовку к контакту с Трампом. Замглавы МИД уточнил, что Москва займется согласованием графиков и организационных моментов, когда услышит «что-то более внятное и конкретное из Вашингтона».