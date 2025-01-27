Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:25, 27 января 2025Мир

В МИД России рассказали о возможных контактах Путина и Трампа

Замглавы МИД России Рябков: Телефонный разговор Путина и Трампа не запланирован
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа не запланирован. Никаких договоренностей на этот счет нет. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По словам дипломата, контакты Москвы с новой администрацией в Вашингтоне пока не начались. При этом он отметил, что Россия остается открытой для диалога с США.

Рябков обратил внимание, что российская сторона не предпринимала никаких инициативных шагов, чтобы установить контакты с США.

Ранее Рябков заявил, что Россия ведет внутреннюю подготовку к контакту с Трампом. Замглавы МИД уточнил, что Москва займется согласованием графиков и организационных моментов, когда услышит «что-то более внятное и конкретное из Вашингтона».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство России поддержало изменения правил призыва в армию. Кого они коснутся?

      ФСБ вскрыла сеть подпольных оружейных мастерских в российском регионе

      Бывшего футболиста сборной Бельгии арестовали по подозрению в контрабанде наркотиков

      Россиян призвали не растирать детей спиртом

      Бывшего мэра российского города осудили на шесть лет за превышение полномочий

      Немецкие власти захотели укрепить демократию бесплатным пивом

      Уличенный в гомосексуализме экс-депутат Рады высказался об украинских «пидорасах»

      Брэда Питта заметили с седой бородой спустя месяц после развода с Анджелиной Джоли

      В США усомнились в способности Трампа завершить конфликт на Украине

      Черчесов высказался об уходе из сборной Казахстана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше