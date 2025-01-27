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23:51, 27 января 2025Россия

В России назвали приглашение Зеленского в Освенцим надругательством над памятью

Слуцкий назвал приглашение Зеленского в Освенцим надругательством над памятью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал приглашение президента Украины Владимира Зеленского на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим (Аушвиц) надругательством над памятью. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Участие главаря последователей Бандеры в церемонии, посвященной 80-летию освобождения Освенцима, стало полнейшим надругательством над памятью жертв фашизма и узников "фабрики смерти"», — подчеркнул депутат.

Слуцкий заявил, что Варшава в который раз пробивает дно, «торгуя русофобией». По его словам, Польша пытается перекроить историю Второй мировой войны «по своим антироссийским лекалам».

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани назвал абсурдным приглашение президента Украины на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим.

26 января стало известно, что российские дипломаты не поедут в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

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