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09:34, 27 января 2025Спорт

В России осудили раздачу гражданства иностранным футболистам

Пономарев назвал раздачу российского гражданства иностранцам унижением
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев осудил раздачу российского гражданства иностранным футболистам. Его цитирует РИА Новости.

По мнению Пономарева, раздача российских паспортов бразильским футболистам оказалась бессмысленной и снизила ценность гражданства РФ. Он отметил, что нужно давать гражданство тем, кто знает русский язык.

«У нас страна такая. В Америке сейчас Трамп выгоняет всех мигрантов к чертовой матери. А у нас открыты всем двери! Сажать надо было тех людей, которые выдавали паспорта мигрантам», — заявил Пономарев. Он добавил, что нужно было выгонять иностранцев, когда Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили отечественные команды.

Ранее ряд натурализованных бразильских футболистов покинул российские клубы. Так, 22 января «Зенит» объявил о переходе в катарский «Аль-Садд» Клаудиньо, который получил российское гражданство в 2023-м.

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