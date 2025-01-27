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13:00, 27 января 2025Спорт

В швейцарском клубе оказались недовольны Миранчуком

Тренер «Сьона» Толо выразил недовольство игрой Антона Миранчука
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Антон Миранчук

Антон Миранчук. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В швейцарском клубе «Сьон» оказались недовольны российским полузащитником Антоном Миранчуком. Слова главного тренера команды Дидье Толо приводит Blick.

«Сегодня то, что он делает, недостаточно хорошо для меня. В чем проблема Миранчука — в технике или настрое? В целом», — заявил Толо, добавив, что футболист должен делать намного больше.

29-летний Миранчук провел за «Сьон» девять встреч в чемпионате Швейцарии. В них россиянин не отметился результативными действиями.

Миранчук перешел в «Сьон» 9 сентября. Футболист присоединился к новому клубу на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два сезона.

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