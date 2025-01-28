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22:46, 28 января 2025Спорт

Бывший футболист «Спартака» пристыдил назвавшего РПЛ говном Кокорина

Бывший футболист «Спартака» Яковлев пристыдил назвавшего РПЛ говном Кокорина
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев пристыдил российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина, назвавшего говном Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

По мнению игрока, нельзя использовать подобные выражения. «Это неправильно. Кокорин получил все в жизни в РПЛ, которую он называет говном», — отметил Яковлев.

При этом футболист признал, что уровень РПЛ упал. «Все понимают, с какого момента все началось. Действительно, стали хорошие иностранцы уезжать. Кто-то не приезжает, потому что в мире вот так происходит», — заявил Яковлев.

Ранее Кокорин раскритиковал уровень Российской премьер-лиги. По его словам, чемпионат страны уже в 2019 году был говном.

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