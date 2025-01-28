Бывший футболист «Спартака» пристыдил назвавшего РПЛ говном Кокорина

Бывший футболист «Спартака» Яковлев пристыдил назвавшего РПЛ говном Кокорина

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев пристыдил российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина, назвавшего говном Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

По мнению игрока, нельзя использовать подобные выражения. «Это неправильно. Кокорин получил все в жизни в РПЛ, которую он называет говном», — отметил Яковлев.

При этом футболист признал, что уровень РПЛ упал. «Все понимают, с какого момента все началось. Действительно, стали хорошие иностранцы уезжать. Кто-то не приезжает, потому что в мире вот так происходит», — заявил Яковлев.

Ранее Кокорин раскритиковал уровень Российской премьер-лиги. По его словам, чемпионат страны уже в 2019 году был говном.