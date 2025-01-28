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16:44, 28 января 2025Спорт

Кокорин раскритиковал уровень РПЛ

Футболист Кокорин заявил, что чемпионат России уже в 2019 году был говном
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Футболист кипрского «Ариса» в интервью YouTube-каналу Smol talk, который ведет игрок «Краснодара» Федор Смолов, оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ).

Кокорин критически заметил, что уже в 2019 году чемпионат России был говном. Он согласился со Смоловым в том, что тогда было не так плохо, но уже чувствовалось падение уровня. «А потом, когда очень хорошие иностранцы начали уезжать, кем мы их заменили?» — добавил футболист.

Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. В первом сезоне вместе с клубом он выиграл чемпионат Кипра. В России нападающий выступал за московское «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

Ранее Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила место РПЛ в рейтинге сильнейших чемпионатов 2024 года. Российский турнир оказался на 73-м месте.

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