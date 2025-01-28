Кокорин заявил о желании играть в футбол до 40 лет

Александр Кокорин заявил о желании играть в футбол до 40 лет

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин заявил о желании играть в футбол до 40 лет. Он высказался в интервью YouTube-каналу Smol talk, который ведет игрок «Краснодара» Федор Смолов.

Футболист подчеркнул, что для этого у него должно быть все в порядке со здоровьем. «Не устал ли я от футбола? Нет-нет, кайфую, на самом деле. Живешь у моря, играешь в Европе — что еще надо?» — заявил Кокорин.

Ранее Кокорин заявил о нежелании возвращаться в Россию. По словам 34-летнего игрока, он скучает только по родственникам, которые приезжают к нему на Кипр.

Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. В первом сезоне вместе с клубом он выиграл чемпионат Кипра. В России нападающий играл за московское «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».