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17:28, 28 января 2025Спорт

Кокорин рассказал о нежелании возвращаться в Россию

Александр Кокорин рассказал о нежелании возвращаться в Россию
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Francesco Pecoraro / Getty Images

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал о нежелании возвращаться на родину. Он высказался в интервью YouTube-каналу Smol talk, который ведет игрок «Краснодара» Федор Смолов.

По словам игрока, он скучает только по родственникам, которые приезжают к нему на Кипр. «Тем более сейчас что там делать? Киношку ходить смотреть? По Патрикам лазать? Когда-то мы давно все это увидели, застали, пережили. Поэтому большого кайфа не испытываю», — заявил Кокорин.

Ранее футболист раскритиковал уровень Российской премьер-лиги. По его словам, чемпионат страны уже в 2019 году был говном.

Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. В первом сезоне вместе с клубом он выиграл чемпионат Кипра. В России нападающий играл за московское «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

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