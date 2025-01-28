Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:05, 28 января 2025Мир

Лавров назвал главу ЮНЕСКО соучастницей информационной войны против России

Лавров: Глава ЮНЕСКО Азуле является соучастницей информационной войны с Россией
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Reuters

Глава ЮНЕСКО Одри Азуле фактически является соучастницей информационной войны против России, так как она не обеспечивает каким-либо образом безопасность российских журналистов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Отказ госпожи Азуле от соблюдения данного ей мандата в части, касающейся безопасности журналистов (...) делает ее, по сути дела, соучастницей информационной войны», — рассказал дипломат.

Лавров также указал, что в недавнем докладе ЮНЕСКО нет никакой информации о жертвах боевых действий среди российских журналистов.

Ранее Лавров заявил, что секретариат ЮНЕСКО подыгрывает странам, желающим нанести «стратегическое поражение» России, включая Украину и ее покровителей на Западе. При этом глава ведомства указал, что выход из международной организации исключен и Москва борется с негативным влиянием.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Свыше сотни десантников ВСУ пошли в контратаку в Курской области

      В двух российских регионах сработали системы ПВО

      Российские войска нанесли серию ударов по Украине

      Мужчина получил 2,5 года за публичные призывы к расправе над русскими

      В России начали искать способ спасения металлургии

      В Казахстане создадут ядерный кластер

      Армия России взяла под контроль населенный пункт в Харьковской области

      Москвич попытался догнать угонщика собственной машины и поплатился

      Москалькова рассказала о найденных в Курской области мирных жителях со связанными руками

      Россия ударила по цехам производства морских беспилотников ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше