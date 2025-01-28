Лавров назвал главу ЮНЕСКО соучастницей информационной войны против России

Лавров: Глава ЮНЕСКО Азуле является соучастницей информационной войны с Россией

Глава ЮНЕСКО Одри Азуле фактически является соучастницей информационной войны против России, так как она не обеспечивает каким-либо образом безопасность российских журналистов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Отказ госпожи Азуле от соблюдения данного ей мандата в части, касающейся безопасности журналистов (...) делает ее, по сути дела, соучастницей информационной войны», — рассказал дипломат.

Лавров также указал, что в недавнем докладе ЮНЕСКО нет никакой информации о жертвах боевых действий среди российских журналистов.

Ранее Лавров заявил, что секретариат ЮНЕСКО подыгрывает странам, желающим нанести «стратегическое поражение» России, включая Украину и ее покровителей на Западе. При этом глава ведомства указал, что выход из международной организации исключен и Москва борется с негативным влиянием.