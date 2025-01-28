Минобороны раскрыло подробности о попытке атаки ВСУ на Смоленскую область

Минобороны: Силы ПВО сбили пять беспилотников над Смоленской областью

Утром во вторник, 28 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Смоленскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Подробности об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Смоленской областью пять украинских беспилотников. Попытка атаки ВСУ, как уточняется, была предпринята в период с 06.50 до 07.20 по московскому времени.

Утром 28 января губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о попытке атаки ВСУ. Согласно его заявлению, беспилотники сбили на подлете к Смоленску. Часть из них была уничтожена системой ПВО, другие подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В ночь на 28 января, по информации Минобороны, ВСУ выпустили пять беспилотников по трем регионам России. Под удар попали Брянская и Белгородская области, а также Крым. Данных о последствиях попыток атак в ведомстве не привели.