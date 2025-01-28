НХЛ запланировала провести Кубок мира без IIHF

НХЛ и NHLPA запланировали провести Кубок мира-2028 без участия IIHF

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков лиги (NHLPA) решили провести Кубок мира в 2028 году без участия Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщил журналист телеканала TSN Даррен Дрегер на своей странице в соцсети X.

НХЛ и NHLPA запланировали сделать объявление о проведении Кубка мира во время предстоящего Турнира четырех наций. Мероприятие пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне, в нем примут участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

Кубок мира — международный турнир, который проводился трижды (в 1996, 2004 и 2016 годах). Последний раз чемпионом стала сборная Канады.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые санкции были введены в феврале 2022-го. В НХЛ россияне продолжают выступать без ограничений.