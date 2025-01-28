Олимпийская чемпионка из Канады оценила допуск российских фигуристов к отбору на ОИ

Дюамель: Ожидаю, что российские фигуристы будут конкурентоспособны на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель оценила допуск российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Дюамель ожидает, что российские фигуристы в любом случае будут конкурентоспособны на ОИ. «Но Международный союз конькобежцев (ISU) выставил очень строгие правила допуска, поэтому даже не знаю, какие фигуристы будут соответствовать этим критериям, чтобы получить право участвовать в соревнованиях», — добавила она.

В декабре 2024-го ISU объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных фигуристов были Игры в Пекине.