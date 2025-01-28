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07:30, 28 января 2025Путешествия

Россиянка пожила в традиционном японском доме в Киото и захотела сбежать оттуда

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Thomas Peter / Reuters

Российская тревел-блогерша пожила вместе с мужем в традиционном японском доме в Киото и захотела сбежать оттуда спустя день. Своим мнением она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, они хотела испытать на себе жизнь простых японцев, поэтому выбрали для трехдневного пребывания в Киото самый обычный дом. Девушка рассчитывала глубже погрузиться в местную культуру через общение с хозяином жилья, однако тот оказался не слишком дружелюбным.

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Более того, мужчина выдвинул новым жильцам ряд требований. К примеру, они должны были ходить по дому только в тапочках или босиком. А заходить в туалет и вовсе разрешалось лишь во вьетнамках, которые стояли у входа в уборную и предназначались для всех постояльцев.

Еще одним минусом для супругов стал сон на татами — это оказалось не так романтично, как блогерша себе представляла. «Я реально не понимаю всех этих людей, которые снимали видео и рассказывали, как интересно жить в таких домах и спать на татами на футоне», — заключила она.

Ранее эта же блогерша описала Европу фразой «не так представляла себе». Автор публикации объяснила, что не разочаровалась в Италии, но поняла, что европейские страны слишком романтизированы.

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