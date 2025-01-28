Создан миниатюрный чип для спектрального измерения

Science Advances: Крошечный чип для спектрального анализа добавят в смартфоны

Специалисты Университета Аалто (Финляндия) разработали миниатюрный чип, который можно использовать для спектральных измерений. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

По словам ученых, технология спектрального зондирования, которая позволяет идентифицировать материалы на основе их взаимодействия со светом, традиционно требует громоздких систем. Инженеры Университета Аалто заявили о прорыве, представив миниатюрный инструмент для спектральных измерений, который можно будет добавлять в потребительскую электронику — например, в смартфоны.

Миниатюрный чип имеет размеры 5 на 5 микрометров — площадь, которая в 200 раз меньше поперечного сечения человеческого волоса. По словам специалистов, их чип может распознавать сложные световые сигнатуры, которые не видны человеческому глазу. В основе датчика лежит оптоэлектронный интерфейс, который обеспечивает точное управление электрическим потоком посредством регулировки напряжения.

«Объединив это сверхкомпактное оборудование с интеллектуальными алгоритмами, мы сделали значительный шаг к созданию миниатюрных портативных спектрометров», — заметил соавтор исследования Федор Нигматулин. По словам инженеров, они надеются на заметный переворот в мире потребительской электроники.

В конце января специалисты из Школы инженерии Гонконгского университета науки и технологий (HKUST) успешно протестировали биомедицинского робота размером менее одного миллиметра. Машина способна собирать информацию для диагностики заболеваний и доставлять лекарства непосредственно в организм человека.