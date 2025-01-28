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14:16, 28 января 2025Наука и техника

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 анонсировали масштабное обновление

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 появилось первое в 2025-м обновление и выйдет крупный патч
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: @stalker_thegame / X

Студия GSC Game World выпустила первый в 2025 году патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 и анонсировала крупное обновление. Об этом разработчики сообщили в соцсети X.

Патч 1.1.4 уже стал доступен геймерам на ПК и консолях. Создатели игры отметили, что обновление исправило проблемы с компиляцией шейдеров, некоторые утечки памяти, сбои и определенные баги, связанные со снижением производительности.

Также в компании подчеркнули, что обновление 1.1.4 — первое в 2025 году. Специалисты заявили, что в ближайшее время для S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет масштабный патч, который исправит другие неполадки. «Мы потратили время на оценку ситуации и расстановку приоритетов для наших предстоящих шагов», — заключили разработчики и извинились за обнаруженные в видеоигре ошибки.

Журналисты издания Windows Central напомнили, что сразу после выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 в игре нашли множество ошибок. В начале января на проблемы тайтла обратили внимание пользователи Reddit, которые потребовали от разработчиков срочно решить проблемы.

В середине января специалисты Twitch заявили, что 80 процентов игр в Steam имеют ограниченный статус — в них никто не играет. Они подчеркнули, что 14,9 тысячи тайтлов находятся в ограниченном состоянии.

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