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04:30, 16 января 2025Наука и техника

S.T.A.L.K.E.R. 2 оказалась без обещанных обновлений

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 не смогли назвать точных сроков исправления ошибок
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: игра S.T.A.L.K.E.R. 2

Геймеры S.T.A.L.K.E.R. 2 пожаловались, что остались без исправляющих ошибки обновлений. Об этом пользователи рассказали в треде на Reddit.

В середине января на Reddit появилась публикация, в которой пользователи рассказали, что не могут дождаться появления патчей, которые бы исправили ошибки в игре. За сутки пост собрал 3,6 тысячи лайков и почти 500 комментариев. На публикацию отреагировали создатели S.T.A.L.K.E.R. 2, но не смогли назвать точных сроков выхода новых патчей.

«Перспективный план патчей — очень сложная вещь, если честно. Выпуск зависит от успешности тестирования всех функций», — отметил модератор сообщества и представитель студии GSC Game World Kenny_PropheT. Он рассказал, что в ходе подготовки патчей разработчики могут находить в игре новые проблемы, и тогда приходится начинать все делать по-новому. «Чуть позже мы расскажем о наших планах на этот год», — заметил автор.

Посетители Reddit отметили, что ранее украинская студия обещала выпустить патч в начале года, но последнее обновление вышло в декабре 2024-го. Геймеры рассказали, что сталкиваются с вылетами, зависанием и софтлоками — когда игру невозможно пройти из-за определенной ошибки.

В конце декабря студия GSC Game World заявила, что обнаружила и исправила почти две тысячи ошибок в S.T.A.L.K.E.R. 2. В том числе специалисты отчитались об исправлении проблемы A-Life — системы симуляции игрового мира.

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