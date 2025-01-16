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12:02, 16 января 2025Наука и техника

Steam заполонили мусорные видеоигры

Kotaku: 80 % видеоигр в Steam оказались неинтересны геймерам
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Samsung Memory / Unsplash

80 процентов игр в Steam имеют ограниченный статус — в них никто не играет. На это обратило внимание издание Kotaku.

Журналисты медиа цитируют результаты исследования главы игрового отдела Twitch Билла Янга, который проанализировал игры на площадке Steam. Согласно опубликованной ранее статистике, в 2024 году в Steam вышло рекордное количество игр — почти 19 тысяч. Янг заявил, что около 80 процентов из них имеет статус ограниченных игр.

Специалист объяснил, что многие геймеры покупают и запускают игры ради получения достижений — для них наладили выпуск «мусорных» игр, не имеющих культурной ценности. Например, в игре Banana можно только нажимать курсором на изображение банана. Модераторы Steam борются с этим: так, для разблокирования достижений игры должны иметь определенное количество покупок и аудиторию.

Билл Янг выяснил, что 14,9 тысячи тайтлов находятся в ограниченном состоянии. Автор отметил, что к ним относятся и хорошие игры, которые по определенным причинам не стали популярными, но чаще всего речь идет о «мусоре» или откровенно мошенническом ПО.

Также в материале говорится, что в 2025 году в Steam уже опубликовали 444 игры. При этом 389 из них остались с ограниченным статусом.

В конце декабря создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергли слухи о том, что игра выйдет на PlayStation (PS). В настоящий момент тайтл доступен только на ПК и консолях Xbox Series.

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