Тарасова упрекнула журналистов в излишнем внимании к сыну Плющенко

Тарасова — журналистам из-за сына Плющенко: Вам не надоело это все писать?

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова упрекнула журналистов в излишнем внимании к Александру Плющенко, сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Тарасова заявила, что ей неинтересно высказываться о юном фигуристе. «Это вам интересно что‑то написать и получить свои 30 рублей. Вам не надоело это все писать? То, что он занял первое место, где никого не было, — это не его вина. Вы чего к мальчику детских лет привязались?» — отметила она.

25 января Плющенко-младший выиграл соревнования, в которых был единственным участником в своей категории. За короткую и произвольную программы Плющенко-младший, выступавший по первому спортивному разряду, получил от судей 160,69 балла.

Александр Плющенко — старший сын Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. 12-летний фигурист, известный в социальных сетях как Гном Гномыч, также принимает участие в ледовых шоу.