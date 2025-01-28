Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
МБА-МАИ
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ — регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Завтра
05:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
15:53, 28 января 2025Спорт

Тарасова упрекнула журналистов в излишнем внимании к сыну Плющенко

Тарасова — журналистам из-за сына Плющенко: Вам не надоело это все писать?
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Natalya Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова упрекнула журналистов в излишнем внимании к Александру Плющенко, сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Тарасова заявила, что ей неинтересно высказываться о юном фигуристе. «Это вам интересно что‑то написать и получить свои 30 рублей. Вам не надоело это все писать? То, что он занял первое место, где никого не было, — это не его вина. Вы чего к мальчику детских лет привязались?» — отметила она.

25 января Плющенко-младший выиграл соревнования, в которых был единственным участником в своей категории. За короткую и произвольную программы Плющенко-младший, выступавший по первому спортивному разряду, получил от судей 160,69 балла.

Александр Плющенко — старший сын Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. 12-летний фигурист, известный в социальных сетях как Гном Гномыч, также принимает участие в ледовых шоу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Словакии предложил способ надавить на Зеленского

      Дания разрешила законсервировать «Северный поток -2»

      Россияне оценили качество дорог в стране

      Унесенного ударом волны в море туриста нашли бездыханным в воде

      Врач назвал снижающую риск трех видов рака диету

      В Польше производственную травму украинца списали на российскую агрессию

      Алиев заявил об отсутствии претензий к одной стране

      Пленным бойцам ВС России разрешат телефонные звонки с условием

      Володин заявил о поддержке запрета вейпов в России всеми фракциями Госдумы

      На Украине предрекли потери в 240 тысяч военных до середины лета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше