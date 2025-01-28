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16:41, 28 января 2025Россия

В российском городе семь человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая

В Барнауле при столкновении автобуса и трамвая пострадали семь человек
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Инцидент Барнаул»

В Барнауле люди пострадали при столкновении автобуса и трамвая. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Алтайского края.

ДТП произошло 28 января около 19:00 по местному времени на пересечении улиц Петрова и Малахова. Во время столкновения трамвая и автобуса различные травмы получили семь человек.

Обстоятельства, а также причины аварии на данный момент выясняются. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции города.

Ранее в Челябинске трамвай на скорости врезался в людей, переходящих пути, и попал на видео. На кадрах видно вереницу людей, которые идут по пешеходному переходу, проходящему в том числе и по трамвайным путям. Трамвай врезается в них, сбивая двух человек.

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