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10:03, 29 января 2025Силовые структуры

По факту столкновения трамвая и автобуса в Барнауле возбудили уголовное дело

СК на Алтае возбудил дело в связи с ДТП трамвая и автобуса с 8 пострадавшими
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В российском городе семь человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения автобуса и трамвая в Барнауле, в котором пострадали восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по Алтайскому краю.

По данным агентства, дело возбудили по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова во вторник, 28 января. В результате случившегося пострадали несколько человек.

Как уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении СК, по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения») УК РФ.

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