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12:33, 28 января 2025Спорт

В РУСАДА ответили на вопрос о возвращении Валиевой к тренировкам

Логинова: РУСАДА прорабатывает вопрос возвращения Камилы Валиевой к тренировкам
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова ответила на вопрос о грядущем возвращении дисквалифицированной фигуристки Камилы Валиевой к тренировкам. Ее слова приводит РИА Новости.

Логинова заявила о проработке вопроса возвращения Валиевой. «Международными стандартами и Всемирным антидопинговым кодексом предусмотрено, что спортсмен, находящийся в дисквалификации, может приступить к тренировкам чуть раньше даты окончания срока дисквалификации», — объяснила она.

В ноябре прошлого года Логинова заявила о планах вовлечь Валиеву в борьбу с допингом. Функционер отметила, что в организации стараются говорить с молодежью на одном языке.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного триметазидина. Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).

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