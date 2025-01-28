В РУСАДА ответили на вопрос о возвращении Валиевой к тренировкам

Логинова: РУСАДА прорабатывает вопрос возвращения Камилы Валиевой к тренировкам

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова ответила на вопрос о грядущем возвращении дисквалифицированной фигуристки Камилы Валиевой к тренировкам. Ее слова приводит РИА Новости.

Логинова заявила о проработке вопроса возвращения Валиевой. «Международными стандартами и Всемирным антидопинговым кодексом предусмотрено, что спортсмен, находящийся в дисквалификации, может приступить к тренировкам чуть раньше даты окончания срока дисквалификации», — объяснила она.

В ноябре прошлого года Логинова заявила о планах вовлечь Валиеву в борьбу с допингом. Функционер отметила, что в организации стараются говорить с молодежью на одном языке.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного триметазидина. Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).