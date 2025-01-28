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19:33, 28 января 2025Наука и техника

В зоне СВО заметили Т-72 с защитой из «стальных кустов»

В зоне СВО заметили российский Т-72 с необычной защитой от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Владислав Ногай / ТАСС

Российские военные в зоне проведения специальной военной операции (СВО) продолжают экспериментировать с экранированием техники для защиты от дронов. Telegram-канал «Уголок Ситха» опубликовал фото танка Т-72Б3М с необычной конструкцией из стальных прутов.

Машина на фото получила сплошную защиту башни из стальных решеток, которую называют «мангалом». Также решетчатые экраны можно заметить на бортах корпуса танка. По периметру корпуса Т-72 наварили стальные пруты, которые перекрывают основные направления, используемые для атаки FPV-дронами.

В отличие от «царь-мангалов», которые полностью укрывают машину, ограничивая обзор и мешая повороту башни, экран из «стальных кустов» позволяет при необходимости развернуть башню. Кроме того, эта конструкция меньше нагружает ходовую часть танка.

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