Похищен легендарный золотой шлем, которому 2500 лет. Воры взорвали двери музея. Что известно о самой громкой краже последних лет?

Украденный в Нидерландах легендарный шлем Коцофенешти могли переплавить

25 января неизвестные взорвали двери музея Дренте в нидерландском городе Ассен и похитили легендарный шлем Коцофенешти. С тех пор информации о пропавшем сокровище, которое было привезено на выставку из Национального музея истории Румынии в Бухаресте, нет. 27 января искусствоведы заявили, что злоумышленники могли переплавить древний артефакт V века до нашей эры, чтобы продать его в виде золотых слитков. «Лента.ру» рассказывает о самой громкой музейной краже последних лет.

По горячим следам задержать преступников не удалось

Происходившие субботней ночью 25 января в сонном Ассене события походили на завязку голливудского фильма о дерзких расхитителях музейных ценностей. Сначала на воздух взлетела дверь старинного культурного учреждения, которое открылось в 1854 году, а еще через полчаса в городе нашли пылающий автомобиль. Полиция считает, что грабители использовали его для побега с места преступления.

Позже СМИ опубликовали видео, снятое камерами наблюдения музея Дренте. На кадрах записи видно, как трое злоумышленников в капюшонах ломами взламывают внешнюю дверь, а затем сносят взрывом внутреннюю.

Ни у кого не возникло сомнений, что воры являются профессионалами. Дело не только в их наглости, но и в выбранном времени нападения. Шлем Коцофенешти находился в музее Ассена полгода. 25 и 26 января были последними выходными, когда им могли полюбоваться посетители. После этого исторический артефакт начали бы готовить к возвращению в Национальный музей истории Румынии. Преступники явно потратили много времени на доскональное планирование операции и действовали в последний момент.

Для нас это непроглядно темный день Гарри Тупан директор музея Дренте

Еще более темным этот день стал для Румынии. Шлем Коцофенешти — одно из главных сокровищ страны и считается важным элементом национальной самоидентификации. Артефакт связывает нынешних румын с древней Дакией — едва ли не первым независимым государством на территории современной Румынии, которое существовало с 82 года до нашей эры по 106 год нашей эры и пало под натиском Римской империи.

История героической борьбы даков под предводительством царя Децебала с римлянами — один из самых известных и драматических сюжетов античности. А знаменитая колонна Траяна в Риме была возведена именно в честь победы этого императора над даками.

Шлем Коцофенешти был случайно найден в 1920-х годах

История обнаружения шлема Коцофенешти тоже вполне легендарна. Его нашли в деревне Коцоферешти жудеца Прохова, однако далее истории разнятся. По версии директора Национального музея истории Румынии Эрнеста Оберлендера-Тырновяну, артефакт обнаружили в 1927 году дети фермера. Они не представляли себе ценности находки и долгое время использовали ее в качестве игрушки и поилки для цыплят.

По другой версии, шлем в 1929 году нашел мальчик, которого, по иронии судьбы, звали Траян Симион — как того самого римского императора. Еще есть версия, что шлем нашли после дождя два мальчика в 1928 году. Как бы то ни было, археологические исследования показали, что артефакт не был частью клада или захоронения. Сейчас историки считают, что на том месте существовало поселение гето-даков, а шлем принадлежал его царю или кому-то из высшей аристократии.

Шлем представляет собой колпак из чистого золота весом 770 граммов. Верхняя его часть украшена множеством небольших «шишек». На налобной части изображены два больших открытых глаза, которые должны были защитить владельца от черной магии. На нащечниках находятся изображения заклания жертвенного барана. Историки считают, что все это говорит о принадлежности хозяина шлема к культу Митры — индоиранского божества, которому поклонялись многие народы Евразии

Шлем Коцофенешти Фото: Radu Oltean / Wikimedia Commons

Шлем Коцофенешти датировали примерно 400-450 годами до нашей эры. Головной убор сохранился почти в идеальном состоянии — отсутствует только верхушка.

Шлем Коцофенешти имеет огромное значение и для простых румын

Хотя от времен героической борьбы Децебала с римлянами шлем Коцофенешти отделяет 500 лет, именно он стал одним из символов этих драматических событий для румынского народа.

Дело в том, что в 1967 году вышел румыно-французский фильм режиссера Серджиу Николаеску «Даки», рассказывающий о Децебале и его победоносной войне против императора Домициана — предшественника Траяна. В этой картине, которая выходила и в СССР, владыка Дакийского царства облачен в реплику шлема Коцофенешти. Правда, с плоской верхушкой.

В 1970-х появился популярный комикс «На заре истории», где рассказывалось о борьбе гетов — еще одного племени, жившего на территории современной Румынии, — с персидским царем Дарием I. Там вождь гетов Одрикс также был облачен в шлем Коцофенешти. Впрочем, и здесь вышла историческая неувязка — комикс рассказывает о событиях 513 года до нашей эры, а шлем был создан примерно через сто лет

Кадр из фильма «Даки» Кадр: фильм «Даки»

Позже появился еще один комикс — на этот раз о царе Буребисте, который жил 80-40-х годах до нашей эры. И в этой графической новелле главный герой тоже носил шлем Коцофенешти.

Одним словом, несколько поколений румын с детства считали похищенный 25 января шлем одним из главных символов древнейшей истории своей страны и величия далеких предков.

Румыны собрались подать в суд на музей Дренте и Нидерланды

Сразу же после похищения шлема Коцофенешти разразился грандиозный международный скандал. Дирекция Национального музея истории Румынии сразу же заявила, что подаст в суд на коллег из Ассена, если шлем и похищенные вместе с ним три дакийских браслета не найдут в ближайшее время.

Помимо прочего выяснилось, что ночью 25 января в здании музея Дренте не было ни одного охранника. Румыны обвинили нидерландских музейщиков в несоблюдении обещанных мер безопасности. Вскоре после ограбления румынский предприниматель голландского происхождения Алекс ван Бремен пообещал 100 тысяч евро за любую информацию о преступниках.

Шок от этой кражи здесь, в Румынии, просто огромен. Этот золотой шлем и браслеты — невероятно важная часть национального наследия. Я просто в гневе. Если мне удастся помочь вернуть эти сокровища, то я с радостью сделаю это Алекс ван Бремен румынский предприниматель

Во вторник, 28 декабря, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что возмущен происшествием, и пригрозил Нидерландам огромными штрафами.

Если бы это произошло в Румынии, нас бы разорвали на части — и правильно бы сделали! Я прошу министра юстиции и лучших экспертов проанализировать контракт с нидерландским музеем и потребовать беспрецедентного возмещения ущерба Марчел Чолаку премьер-министр Румынии

Марчел Чолаку Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Он добавил, что всю меру ответственности за случившееся несет голландская сторона. Чолаку также пообещал, что в будущем вывоз румынских исторических ценностей за границу значительно усложнят.

Шлем Коцофенешти может быть уничтожен

Пока полицейские в Нидерландах, сбившись с ног, ищут пропавшие сокровища, эксперты высказывают предположения по поводу их будущего. И предположения эти далеко не самые радужные.

Дело не в том, что шлем Коцофенешти мог быть похищен по заказу таинственного коллекционера. Согласно худшему сценарию, древний артефакт мирового значения могли попросту расплавить. Шлем слишком знаменит, чтобы запросто продать его на черном рынке.

Его невозможно продать, это известно всему миру. Поэтому они, вероятно, пришли за золотом, чтобы — я с трудом осмеливаюсь произнести это — расплавить его Артур Бранд нидерландский искусствовед

Шлем Коцофенешти Фото: Radu Oltean / Wikimedia Commons

По подсчетам специалистов, те самые 770 граммов чистого золота, из которых был изготовлен шлем, плюс три браслета могут принести грабителям около 85 тысяч евро в виде слитков. При этом сокровища, с учетом исторической ценности, стоят около пяти миллионов евро. Однако в случае с подобными ценностями суммы зачастую берутся из страховых контрактов. Настоящая ценность шлема Коцофенешти едва ли может быть названа.

Нидерландская полиция уже подключила к расследованию все 196 стран, входящих в Интерпол, однако новостей о пропавших ценностях пока нет.

