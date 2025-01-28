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13:35, 28 января 2025Из жизни

Появилось видео подрыва музея укравшими золотой шлем грабителями

В Нидерландах воры подорвали дверь музея, украли золотой шлем и попали на видео
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Появилось видео ограбления музея в нидерландском городе Ассен. Об этом сообщает издание The New York Times.

Около четырех часов утра в субботу, 25 января, в полицию поступило сообщение о взрыве в районе музея Дренте. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что воры подорвали тяжелую входную дверь, преграждавшую путь к экспонатам. Преступление попало на запись камеры видеонаблюдения. На видео можно различить троих грабителей в капюшонах, им удалось пробраться внутрь после подрыва. Они забрали из музейной коллекции три золотых браслета и древний шлем Коцофенешти, датируемый V веком до нашей эры. Он изготовлен из чистого золота и весит около килограмма. Укравшим древние ценности преступникам удалось скрыться.

Спустя 30 минут после взрыва в городе нашли горящий автомобиль. Предположительно, он принадлежал ворам, которые бросили его и подожгли, чтобы замести следы.

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Шлем Коцофенешти, обычно хранящийся в Румынии, привезли в Нидерланды на выставку. Власти страны заявили, что он обладает неизмеримой ценностью для румынской культуры.

Ранее сообщалось, что в Италии обокрали музейный комплекс «Витториале дельи Итальяни» в городе Гардоне-Ривьера. Воры сняли одну из раковин в туалете музея при помощи отбойного молотка и через пролом в стене пробрались в зал с работами итальянского скульптора Умберто Мастроянни.

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