В ЕС рассказали о загрязнении импортируемых морепродуктов опасными микрочастицами

В ЕП пожаловались на загрязнение импортируемых морепродуктов микропластиком

Члены Европарламента (ЕП) от Греции Эммануил Фрагкос и Галато Александраки пожаловались на загрязнение импортируемых в Евросоюз (ЕС) морепродуктов микропластиком, представляющим опасность для здоровья. Об опасных микрочастицах евродепутаты рассказали в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Как сообщили ученые из Колледжа сельскохозяйственных наук в Орегоне, в настоящее время опасные микропластики обнаружены в шести популярных видах рыб, главным из которых являются розовые креветки. Микропластики — кусочки пластика диаметром менее пяти миллиметров, невидимые невооруженным глазом — связаны с серьезными проблемами со здоровьем, такими как рак. Микропластики были обнаружены в 99 процентах образцов, взятых орегонскими учеными, которые провели лабораторный анализ более чем 1 800 отдельных морских существ», — пишут авторы обращения.

Исследование проводилось в водах Тихого океана, но аналогичные данные были собраны и в других морях, загрязненных пластиком. Исследователи взяли 182 образца у шести видов, два из которых, вероятно, импортируются в ЕС, а именно розовых креветок и чавычи Эммануил Фрагкос, Галато Александраки члены Европарламента от Греции

В связи с этим депутаты задают ЕК ряд вопросов. «Планирует ли она [ЕК] запретить или, по крайней мере, усилить контроль за импортом этих двух видов рыбы в ЕС? Есть ли у нее список основных импортных рыбных товаров, подлежащих проверке на наличие микропластиков в первоочередном порядке, с указанием страны происхождения? В каких европейских странах существует самая эффективная практика борьбы с пластиковым загрязнением окружающей среды?» — спросили они.

Ранее ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что микропластики, образующиеся из покрышек и разлагающегося мусора, загрязняют воздух и могут вызывать респираторные и другие заболевания.

В обзоре подчеркивалась связь микропластиков с проблемами репродуктивного здоровья, включая мужское и женское бесплодие, а также с нарушением работы легких. Производство пластика во всем мире уже достигает 460 миллионов метрических тонн в год, и этот объем, по прогнозам, удвоится к середине века, что указывает на растущую угрозу загрязнения.